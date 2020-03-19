В Днепре "Оппозиционная платформа - За жизнь" создала Центр социальной ответственности для помощи пожилым людям во время карантина

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

По инициативе руководителя Днепропетровской областной организации "Оппозиционная платформа- За життя" Геннадия Гуфмана в Днепре создан Центр социальной ответственности, главная задача которого помогать пожилым людям, которые в силу определенных обстоятельств не могут соблюдать режим карантина. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Как отмечается, Геннадий Гуфман обратился ко всем неравнодушным жителям с предложением присоединиться к работе Центра, чтобы оказать посильную помощь тысячам пенсионеров, проживающим в городе, которые входят в группу риска заражения коронавирусной инфекцией.

"Для того, чтобы эффективно организовать этот сложный процесс помощи сотням и тысячам людей, наша команда вместе с городской властью создает Центр социальной ответственности Днепра. Сегодня на эту работу переориентирована также наша партийная структура, в нее вовлечен наш актив сторонников. Но чтобы помощь пришла как можно к большему количеству людей, чтобы Центр работал слаженно и четко, нам нужны волонтеры. Это реальная помощь, которая позволила бы нам с вами позаботиться о тех людях пожилого возраста, которые живут обособленно и не имеют сегодня возможности соблюдать режим карантина без нашей с вами помощи. Давайте подумаем о том, что рядом с нами живут сотни, тысячи людей, которые рискуют жизнью, просто посещая магазин. Давайте поможем им избежать этого риска! Также буду рад, если к нашей команде присоединятся предприниматели Днепра - нам нужен ваш опыт, продукция, советы по организации логистики и, естественно, реальная помощь. Сейчас ценно все!" - подчеркнул глава региональной парторганизации.

На данном этапе Центр социальной ответственности Днепра ищет волонтеров, которые желают присоединиться к работе организации, чтобы помочь с доставкой продуктов питания пожилым людям на дом. Всех волонтеров Центр обеспечивает средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и антисептиками. Напомним, ранее, Геннадий Гуфман объявил, что выделяет 10 млн гривен на помощь горожанам в противостоянии распространению коронавируса в Днепре.

Записаться в команду волонтеров Центра социальной ответственности Днепра можно по телефонам +38 (067)-335-57-15, +38 (099)-335-57-15 или написать в комментариях под постом на странице Центра в Facebook.