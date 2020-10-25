В день выборов некоторые кандидаты продолжают агитацию: Названы их имена

Фото из открытых источников

Несмотря на требования закона, 24 и 25 октября, политическая реклама транслируется в социальных сетях

Некоторые кандидаты на местных выборах проигнорировали требование законодательства и продолжили транслировать политическую рекламу в социальных сетях в "день тишины", 24 октября, и в сам день голосования, 25 октября. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Согласно сообщению, несмотря на требования закона, в эти дни в социальных сетях всплывает реклама кандидатов, социологические рейтинги и другие результаты опроса общественного мнения относительно выборов. За это на правонарушителей может быть наложен штраф: на граждан - от 1,7 до 3,4 тыс. грн, на должностных лиц - от 3,4 до 5,1 тыс. грн.

В частности, кандидат на должность городского головы Киева от партии "Голос" Сергей Притула рекламирует две публикации от 19 и 20 сентября, где призывает поддержать его команду на выборах. На каждое сообщение было потрачено менее 100 долларов, а увидели их менее 1000 пользователей каждый.

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Председатель Киевской областной организации партии "Наш край" Анатолий Присяжнюк транслирует рекламное сообщение, которое активно с 22 сентября, и за это время рекламу просмотрели около 8-9 тысяч пользователей.

Фото из открытых источников

В свою очередь, Александр Вилкул, отец которого снова баллотируется в мэры Кривого Рога опубликовал сообщение, что критикует других участников избирательного процесса и агитирует голосовать за "Блок Александра Вилкула "Украинская перспектива". По состоянию на 10:15, по оценкам Facebook, рекламу просмотрели около 250-300 тыс. пользователей, а потрачено на нее было от 500 до 599 долларов.

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Кандидат в мэры Черновцов от партии "Слуга народа" Виталий Другановский транслирует рекламу, которая была запущена накануне "Дня тишины", 23 октября, и за это время ее просмотрели 50-60 тысяч пользователей. На рекламное сообщение было потрачено менее 100 долларов.

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Кандидат на должность городского головы Умани Андрей Дикун рекламирует два сообщения, один из которых начал транслироваться в "день тишины" 24 октября. На сообщения было потрачено от 100 до 199 долларов. За это время один из сообщений увидели 70-80 тысяч пользователей, информация о показах второго сообщения еще неизвестна.

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Кандидат в мэры Харькова Валерий Безлепкин продолжает рекламировать сообщение, поставленное на рекламу 10 октября, где он обращается к харьковчанам и агитирует за себя. За это время рекламу просмотрели 15-20 тысяч пользователей. На рекламное сообщение было потрачено менее 100 долларов.

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Кандидат в областной совет Харькова Сергей Раполов транслирует 3 рекламных сообщения, каждый из которых стоит от 1 до 99 долларов, а охват-около 1 млн человек.

Также "ОПОРА" проявила активность на двух страницах ВО "Свобода" (ВО "Свобода" - Ровенская областная организация и ВО "Свобода" - Запорожская областная организация). Всего они охватили от 245 до 300 тыс. человек и потратили на это от 900 до 1197 долларов.

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Лидером среди выявленных страниц оказалась региональная ячейка партии "Родной город" - "Родной город Зеньков". Эта страница транслировала 33 рекламные сообщения, стоили в диапазоне 1-199 долларов и ориентировались в основном на аудиторию 5-10 тысяч человек.

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Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 08:00 и будут принимать граждан до 20: 00.

К слову, с начала открытия избирательных участков в полицию поступило 2162 заявления и сообщения о нарушениях, связанные с избирательным процессом в Украине.