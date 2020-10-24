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В День тишины оппозиционеры молились в Киево-Печерской лавре за мир и благополучие Украины

Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Киево-Печерской лавре Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

24 октября народные депутаты, представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" приняли участие в молебне в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

"Мы приходим в храм и молимся за все те святые для всех людей вещи, которые нужны сегодня стране: за мир, добро, развитие. Мы молимся, чтобы люди жили хорошо и счастливо. Чтобы все эти болезни ушли из Украины. Чтобы именно в День тишины подумать о будущем, прислушаться к своему сердцу", - сказал Сопредседатель партии Юрий Бойко.

Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Киево-Печерской лавре Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

За благополучие и счастливое будущее для людей были слова молитвы кандидата в мэры Киева Александра Попова. "Сегодня особенный день. Завтра предстоит экзамен для всей страны. И всем нам важно сдать его на отлично", - сказал он.

Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Киево-Печерской лавре Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В свою очередь, Настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел благословил всех прихожан на мир и добро, на мудрые решения в ответственное и важное для Украины время.

Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Киево-Печерской лавре Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

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