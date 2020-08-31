В деле о нападении под Харьковом необходимо выяснить, кто был организатором и идеологом, – Нимченко

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нардеп предположил, что непосредственные исполнители уже к Новому году будут дома

Действующая власть в Украине своим бездействием довела общество до нынешнего состояния, поэтому граждане уже не просто испытывают к ней неуважение и недоверие, а ярость.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Василий Нимченко.

Народный депутат, комментируя нападение радикалов на автобус с активистами движения "Патриоты – За жизнь" на трассе под Харьковом, предположил, что Новый год нападавшие, которых взяли под стражу, будут праздновать дома.

"Почему? Потому что так сложилась система деятельности правоохранительной, когда все происки преступного характера, по сути, делаются с молчаливого согласия государственных силовых структур, я уже не говорю, что идеологов нашей сегодняшней деятельности, нашего государства в части правонарушений. Я имею в виду Банковую, поскольку Банковая - команда или Офис Банковой, безусловно, находится в системе контролирования деятельности правоохранительных органов. И это все касается и связано с вопросами на политической арене, вопросами борьбы с оппонентами, вопросом преодолеть недоверие со стороны граждан. А я скажу даже не недоверия и неуважения к власти..., идет речь уже о люти со стороны граждан", – заявил Василий Нимченко.

Народный депутат также отметил, что власть своим бездействием довела общество до нынешнего состояния.

Василий Нимченко добавил, что в деле о нападении на автобус с активистами движения "Патриоты – За жизнь" на трассе под Харьковом необходимо выяснить, кто был заказчиком и идеологом того, что произошло.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков под Люботином представителями "Национального Корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". По горячим следам банду нападавших задержала полиция.

Позже стало известно, что нападавшие на членов объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты - За жизнь!" были на машине, которая принадлежит главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области Ивану Куриленко.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В свою очередь народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже ситуацию прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, безнаказанность определенных лиц породила вседозволенность, и поэтому расследование по такого рода делам должно вестись быстро, а суд - быть беспристрастным.