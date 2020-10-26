В ЦИК назвали, когда может состоится второй тур мэрских выборов

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По словам Дубовика, невозможно сейчас точно назвать дату проведения второго тура выборов в разных городах

Второй тур выборов мэра должен состояться в ноябре, однако из-за возможных судебных процессов, отдельные города смогут провести электоральный процесс не раньше декабря. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, передают Украинские новости.

"На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся к принятию решения судом. Судебное разбирательство - это, условно говоря, еще неделя. То есть второй тур может состояться и в начале декабря ", - сказал Дубовик.

По его словам, невозможно сейчас точно назвать дату проведения второго тура выборов в разных городах, поскольку, согласно Избирательному кодексу, они могут быть назначены даже на 1 или 8 ноября.

"Второй тур могут назначить быстро, если будут готовы его проводить. Но ясно, что есть разумные сроки и разумный подход. В идеале может быть 15 ноября. Но это малореально. Как правило, голосование будет назначаться на 22 и 29 ноября ", - добавил Дубовик.

Заместитель председателя ЦИК считает, что именно члены комиссий, которые считают голоса, не заинтересованы в очень быстром установлении результатов, поскольку они получают зарплату за каждый день работы.

Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены за три-пять дней. По словам Дубовика, в отдельных территориальных общинах состоятся повторные выборы.