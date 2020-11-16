В четырех областях Украины проведут перевыборы, - ЦИК

Фото из открытых источников

Повторное голосование состоится в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях

В четырех областях Украины состоится повторное голосование на местных выборах. Даты голосования определены пока только в двух городах, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Как отмечается, повторные выборы пройдут в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях.

По информации ЦИК, 17 января 2021 года состоятся перевыборы городского главы Новгород-Северского, поскольку избранный на выборах 25 октября мэр умер.

В Борисполе, где переизбранный городской глава также ушел из жизни, повторное голосование состоится 31 января 2021 года.

Кроме того, в Броварах снова будут выбирать мэра и депутатов городского совета, а в Улановке будут переизбирать сельского главу. Однако дата голосования в этих населенных пунктах еще не назначена.

Напомним, недавно действующий мэр Борисполя, который был лидером после голосования на местных выборах, Анатолий Федорчук, умер от коронавируса. Чиновник ушел из жизни до объявления результатов выборов.