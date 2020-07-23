В Черноморском регионе растет напряжение из-за действий России, - Таран

Министр обороны Андрей Таран mil.gov.ua

Россия остается главной угрозой нацбезопасности

В бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение из-за милитаризации аннексированного Россией Крыма и из-за того, что Россия создает препятствия свободному судоходству в регионе. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщают "Крым.Реалии".

Во время заключительного заседания Форума безопасности и сотрудничества ОБСЕ, Таран отметил, что Российская Федерация является главной проблемой нацбезопасности Украины.

"Я хотел бы сделать четкий и решительный упор на одном вопросе - российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности", - подчеркнул министр.

Государства-участники ОБСЕ подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Они выразили обеспокоенность из-за проведения Россией 17-21 июля этого года внезапных масштабных военных учений.

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Ранее сообщалось, что российский ракетный катер вторгся в исключительную морскую зону Украины на Одесском газовом месторождении.