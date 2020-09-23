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В Черкасской области самые высокие рейтинги в городской и областной советы у партии "За майбутнє", - опрос

Facebook /Политическая партия "За майбутнє"

В рейтингах в городской совет Черкасс и областной совет Черкасской области лидирует партия "За майбутнє", такие результаты регионального опроса 16 сентября представила на своем сайте Социологическая группа "Рейтинг".

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором партии в облсовет, - 21,5% планируют отдать свой голос за партию "За майбутнє".

Также за то, чтобы партия "За майбутнє" могла попасть в городской совет Черкасс, свои голоса готовы отдать 32,9% избирателей. 

Среди кандидатов в мэры лидирует Анатолий Бондаренко от партии "За майбутнє": его поддерживают 56,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 

Опрос проводился 10–15 сентября 2020 года среди жителей Черкасской области. Аудитория – жители Черкасской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность – 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%), в т. ч. 658 респондентов – из областного центра (погрешность не более 3,8%). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face).

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

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