В Черкасской области еще одного депутата оштрафовали за несвоевременную подачу декларации

Система электронного декларирования. Фото: УНИАН

Указанный чиновник несвоевременно, без уважительных причин подал ежегодную электронную декларацию

Депутат Черкасского облсовета привлечен к админответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, на него наложен штраф в размере 850 грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Прокуратурой обеспечено участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, связанного с коррупцией, по ч. 1 ст. 172-6 Куоап, в отношении одного из депутатов Черкасского областного совета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанный чиновник несвоевременно, без уважительных причин подал ежегодную электронную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2018 год по форме, определяемой НАПК.

"Сосновским районным судом г. Черкассы 15 апреля депутат признан виновным в совершении административного правонарушения и на него наложено взыскание в виде штрафа размером 850 грн", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее суд оштрафовал экс-депутата Рады Бобова за недекларирование 52 млн гривен финобязательств и недвижимости.