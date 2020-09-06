В Бундестаге считают, что Зеленский продолжает политику Порошенко, которая привела к войне и обнищания украинского народа

Депутат Бундестага Роберт Шлунд Фото из открытых источников

Многие депутаты в Бундестаге, как и украинский народ, возлагали большие надежды на президентство Владимира Зеленского, но он продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Бундестага Роберт Шлунд.

"Действительно, это очень странный процесс, который, по моему мнению, имеет относительно мало общего с понятием демократии. Многие депутаты в Бундестаге, также, по нашему мнению, как и украинский народ, возлагали большие надежды на Зеленского. К сожалению, эти надежды не осуществились", – сказал он.

Шлунд также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день нет никакого прогресса в Минском процессе, скорее наоборот.

"По нашему мнению, Зеленский продолжает политику Порошенко, и она привела к войне и обнищанию украинского народа. Не самая незначительная часть депутатов Бундестага рассматривает этот усиленный подрыв и криминализацию работы оппозиции – как это происходит в отношении именно представленной парламентской инициативы Виктора Медведчука - как чрезвычайно опасное явление", – добавил депутат Бундестага.

Ранее Шлунд прокомментировал инициативу Медведчука по созданию "Парламентского измерения "нормандского формата".