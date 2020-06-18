В Бундестаге призвали поддержать мирный план Медведчука по достижению мира на Востоке Украины

Фото из открытых источников

Мирный план и другие мирные инициативы председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука поддерживают в Европейских парламентах. В частности, в Германии даже несмотря на карантин, продолжаются обсуждения как мирного плана-концепции, так и инициативы межпарламентского диалога стран "нормандской четверки", сообщает "112 Украина".

"План Медведчука" нужно довести до парламентского, демократического уровня, возможно, между фракциями из разных стран, аналогично "нормандскому формату", для формирования дискуссионной площадки в центре Европы с целью урегулирования и достижения мира. Мы часто говорим о жертвах коронавируса, но на Донбассе ежедневно умирают мирные жители не из-за коронавируса, а по причине вооруженного конфликта", - заявил член Бундестага Робби Шлунд.

В свою очередь член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн подчеркнул, что ключевым моментом в вопросе решения конфликта на Донбассе остается то, что стороны обязаны соблюдать минские соглашения и режима прекращения огня, чтобы наконец прекратить жертвы среди мирного населения.

"Это и есть задача избранного представителя парламентариев для обеспечения мира и процветания людей в своей стране. И поэтому я считаю, что эта межпарламентская группа является очень хорошей возможностью для установления мира. К сожалению, правительства Меркель и Макрона не достигших никаких успехов в "нормандском формате с 2014 года. Поэтому возлагаю надежды на межпарламентскую группу", - отметил политик.

Ранее французский сенатор Себастьян Моран заявлял, что, несмотря на пандемию коронавируса, Европарламент готов в дальнейшем обсуждать инициативу Медведчука о создании парламентского измерения "нормандского формата".

Напомним, идею о межпарламентском диалоге в "нормандском формате" предложил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Также он возглавил межфракционное депутатское объединение в Верховной Раде "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция". Оно должно способствовать привлечению парламентов стран "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Уже состоялись встречи с депутатами Европарламента, французскими сенаторами, депутатами немецкого Бундестага и Госдумы. Они, а также президент России Владимир Путин положительно оценили эти мирные инициативы.