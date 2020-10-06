В Брюсселе проходит саммит ЕС-Украина. Видео

Украинскую делегацию на переговорах возглавляет президент Украины Владимир Зеленский

Как известно, украинскую делегацию на переговорах возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, европейскую сторону представляют президент Европейского Совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Высокий представитель ЕС замещает на встрече президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая объявила о самоизоляции после контакта с человеком, инфицированным COVID-19.

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Напомним, среди тем саммита Украина-ЕС есть: дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19, дальнейшая поддержка со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Кроме того, отдельное внимание уделят Донбассу и Крыму.