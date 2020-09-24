В Братиславе началась встреча президентов Украины и Словакии

Официальная церемония встречи состоялась на площади перед зданием Президентского дворца

В Братиславе президент Украины Владимир Зеленский, в рамках официального визита в Словакию, начал встречу со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, во время официальной церемонии встречи, состоявшейся на площади перед зданием Президентского дворца в Братиславе, прозвучали гимны двух стран. После этого Владимир Зеленский и Зузана Чапутова осмотрели строй воинов почетного караула.

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Как отмечается, также состоялось представление членов украинской и словацкой делегаций. Тогда украинский президент сделал запись в Книге почетных гостей и началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой в узком кругу.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что перспективными для сотрудничества между Украиной и Словакией являются торгово-экономическая и инфраструктурная сферы, и анонсировал подписание соглашения о возобновлении работы Международного аэропорта "Ужгород".