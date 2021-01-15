В Боснии назвали условие, при котором отдадут Украине икону, подаренную Лаврову

Президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик Фото из открытых источников

Киев должен доказать, что искал ее раньше

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что вернет Украине подаренную им главе российского Министерства иностранных дел Сергею Лаврову икону если Киев докажет, что искал ее раньше. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

"Если Украина докажет, что искала икону до даты, когда я провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму решение ее передать им", - заверил глава БиГ.

По его словам, украинская сторона не отвечала на запросы относительно данных и результатов поисков.

"Примером этого является икона, в связи с которой постоянно ведутся разговоры, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов Биг, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, что Интерпол не имеет информации о поиске иконы", - утверждает Милорад Додик.

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Напомним, президент Биг Милорд Додик 14 декабря презентовал древнюю украинскую 300-летнюю икону российскому главе МИД Сергею Лаврову. Произошло это во время дипломатического визита политика из России в Сараево.

Посольство обратилось в БиГ с целью объяснения такого поступка, в свою очередь власти России пообещали вернуть подарок на родину. Оппозиционные политические лидеры в Боснии и Герцеговине требуют отправить в отставку Милорда Додика, воспринимая поступок президента как позор для народа.

Ранее глава БиГ заявлял, что вернет икону не в Украину, а туда, откуда взял.