В большинстве крупных городов Украины пройдет второй тур выборов городских голов, - прогноз "Опоры"

Голосование на выборах. Фото: Шмаков Валерий / УНИАН

Повторное голосование в разных регионах может проходить в разные даты. Точные сроки пока неизвестны

В большинстве городов с численностью населения более 75 тыс. человек состоится второй тур выборов городских голов. Об этом сказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, есть большие перспективы организации повторного голосования, но пока нет ясности с датой проведения второго тура.

"Что касается вопроса о втором туре… Очевидно, что в большинстве городов повторное голосование состоится. Единственное – не понятно, в какие именно сроки, потому что законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12 день после дня голосования, а повторное голосование организовывается на протяжении трех недель. Поэтому точной даты второго тура нет", - отметила Айвазовская.

Она добавила, что повторное голосование в разных регионах может проходить в разные даты – как 15 ноября, так и 22 ноября.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав самыми сложными в истории Украины.

К слову, явка избирателей на местных выборах в Украине составила 36,88% - по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины 10 556 621 избиратель получил бюллетени и проголосовал.