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В ближайшие месяцы должно быть достигнуто соглашение о мире на Донбассе с конкретными сроками, – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

 Офис президента

По словам Ермака, для проведения саммита нужно выполнить парижские договоренности

На следующей встрече "нормандской четверки" должно быть достигнуто соглашение о мире на Донбассе с конкретно установленными сроками. Саммит с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции планируется провести в ближайшие месяцы. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua

Так, политик отметил, что для проведения следующей встречи "нормандской четверки" надо выполнить договоренности, заключенные в Париже в декабре 2019 года. После этого, по его словам, запрос на проведение саммита может поступить от любой стороны.

"Думаю, Украина сделала все для того, чтобы - при наличии политической воли другой стороны - это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже этого года, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата", - подчеркнул Андрей Ермак.

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Также глава Офиса президента отметил, что для проведения следующего саммита необходимо полностью прекратить огонь на Донбассе. Кроме этого, необходимо провести обмен пленными по формуле "всех на всех" и развести войска в новых зонах. 

"Если нормандская встреча состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками... Если встреча будет подтверждена, он (Владимир Зеленский, - ред.) будет добиваться на ней именно таких результатов", - подчеркнул Ермак.

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Напомним, ранее Андрей Ермак сообщал, что со времени проведения декабрьского саммита "нормандской четверки" достигнут ощутимый прогресс во взаимном освобождении удерживаемых лиц. Однако сейчас процесс следующего освобождения заторможен. 

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