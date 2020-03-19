В ближайшее время все кадровые вакансии будут заполнены: Геращенко о полной "укомплектации" Кабмина

Премьер-министру и президенту нужно просто определиться с кандидатурами

Я могу сказать, что в ближайшее время, насколько мне известно, все кадровые вакансии министров будут заполнены.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Отвечая на вопрос ведущей, когда правительство будет сформировано полностью, заместитель министра внутренних дел заявил, что уже в ближайшее время Кабинет Министров Украины будет полностью укомплектован.

"Я могу сказать, что в ближайшее время, насколько мне известно, все кадровые вакансии будут заполнены", – сказал Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что проблем с голосованием за кадровые назначения в Раде нет.

"Проблем с голосованием и с голосами за это, как вы видите по примеру назначения Генерального прокурора, или министра экономики, нет", – констатировал он и добавил, что сейчас премьер-министру и президенту нужно просто определиться с кандидатурами.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за новый состав правительства.

17 марта народные депутаты Украины поддержали кандидатуру Игоря Петрашко на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Вакантными в Кабинете Министров остаются должности министров агропромышленного комплекса, культуры, энергетики, образования и науки.