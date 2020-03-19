В ближайшее время все кадровые вакансии будут заполнены: Геращенко о полной "укомплектации" Кабмина
Премьер-министру и президенту нужно просто определиться с кандидатурами
Я могу сказать, что в ближайшее время, насколько мне известно, все кадровые вакансии министров будут заполнены.
Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Отвечая на вопрос ведущей, когда правительство будет сформировано полностью, заместитель министра внутренних дел заявил, что уже в ближайшее время Кабинет Министров Украины будет полностью укомплектован.
"Я могу сказать, что в ближайшее время, насколько мне известно, все кадровые вакансии будут заполнены", – сказал Антон Геращенко.
Он подчеркнул, что проблем с голосованием за кадровые назначения в Раде нет.
"Проблем с голосованием и с голосами за это, как вы видите по примеру назначения Генерального прокурора, или министра экономики, нет", – констатировал он и добавил, что сейчас премьер-министру и президенту нужно просто определиться с кандидатурами.
Напомним, 4 марта на внеочередном заседании народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за новый состав правительства.
17 марта народные депутаты Украины поддержали кандидатуру Игоря Петрашко на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Вакантными в Кабинете Министров остаются должности министров агропромышленного комплекса, культуры, энергетики, образования и науки.