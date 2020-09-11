В Берлине начались переговоры формата "нормандской четверки". Названы темы

Украинская сторона хочет обсудить подготовку к встрече лидеров 4 стран

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В Берлине началась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщает "Укринформ".

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак уже прибыл на встречу политических советников "нормандской четверки". Также известно, что переговоры проходят в ведомстве федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в комментарии изданию заявил, что главной темой переговоров является подготовка к предстоящей встрече лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Кроме того, планируется обсудить соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, который длился более 40 дней. "Мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать, чтобы не дать его сорвать. Нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников "нормандского формата", – сказал Ермак.

В то же время в Украине хотят поднять вопрос новых обменов пленными, разведения сил, разминирования и создания новых пунктов пропуска на Донбассе. "Украинская сторона настроена на результат, на то, чтобы интересы государства были достигнуты. Надеемся, что будем иметь определенные результаты сегодняшней беседы", – резюмировал глава Офиса президента.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по ситуации на Донбассе. Представители стран обсудили встречу советников лидеров стран "нормандского формата". Вероятно, вскоре после этого могут собраться и лидеры "нормандской четверки".