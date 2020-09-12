В Берлине договорились о подготовке "нормандского саммита" и продлении режима "тишины" на Донбассе

В Германии договорились о подготовке к " нормандскому саммиту" Фото из открытых источников

В пятницу, 11 сентября, в Берлине состоялась встреча внешнеполитических советников "нормандской четвёрки" (Украина, Россия, Германия, Франция). Её главным итогом стало то, что переговорщикам удалось договориться о продлении режима "тишины" на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это даёт надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних шести недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей", — сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Внешнеполитические советники договорились, что в ближайшие недели будет проведена ещё одна встреча для подготовки "нормандского саммита" на уровне лидеров стран. Ожидается, что к подготовке присоединятся помощники и консультанты. Дата "нормандского саммита" пока неизвестна, есть надежда, что он состоится до конца 2020 года. Как сообщил Андрей Ермак: "… все свидетельствует, что процесс движется вперёд. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года".

Переговоры в Берлине продемонстрировали, что формат взаимодействия на уровне внешнеполитических советников продолжает полноценно функционировать, несмотря на все дискуссии по этому поводу с российской стороны. Переговоры проходили за закрытыми дверями в течение семи часов, что свидетельствует о желании сторон прийти к компромиссу и готовности к уступкам в самых сложных вопросах. Несмотря на отдельные персональные изменения в составе переговорных команд, участники встречи глубоко понимают ситуацию и стремятся к поиску компромисса как залога решения конфликта на востоке Украины.

Внешнеполитические советники прошли по всем пунктам, которые касаются ранее достигнутых в Париже договорённостей "нормандской четвёрки". Речь идёт о доступе Красного креста, освобождении удерживаемых лиц, политических, вопросах безопасности и прочее. Стороны также подтвердили готовность принимать меры для обеспечения и соблюдения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

Берлинская встреча на уровне внешнеполитических советников стала очередным необходимым шагом на пути к проведению саммита лидеров стран "нормандской четвёрки". Её итоги, несмотря на скептицизм российской стороны, которая заявила, что "прорывов нет", дают основания надеяться на положительное решение целого ряда вопросов, которые беспокоят украинцев, проживающих на оккупированных украинских территориях.

Напомним, вчера, 11 сентября, в Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки", на которой стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече глав Украины, Германии, Франции и России.