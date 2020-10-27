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В Айзербаджане открыли первое почетное консульство Украины

Оно будет размещено в городе Шемахи

В Айзербаджане назначили первого почетного консула Украины в городе Шемахи. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Айзербаджане.

Назначение состоялось сегодня.

Как отмечается, во время церемонии Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в городе Шемахи Мехрали Гасимову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Потом стороны подписали соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Шемахи.

Сообщается, что открытие первого почетного консульства Украины в Айзербаджане, свидетельствует о высокой динамике сотрудничества между странами и создает условия для дальнейшего расширения сотрудничества в различных плоскостях взаимоотношений.

Консульский округ почетного консула Украины в городе Шемахи будет охватывать Агдасский, Ахсуйский, Гобустанский, Гьойчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы АР.

Справочно: Мехрали Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, частный предприниматель.

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Ранее сообщалось, что Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск. Тем не менее пауза в отношениях между странами будет продолжаться.

 

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