В "антиколомойский" закон внесли рекордное количество поправок

В "антиколомойский" законопроект внесли 6 тисяч поправок Фото из открытых источников

Железняк предположил, что в законопроект могут внести еще 10 тысяч правок

Народные депутаты подали в так называемый "антиколомойский" законопроект примерно 6 тысяч правок к рассмотрению его во втором чтении. Об этом в Facebook сообщил нардеп из франкции "Голос", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Однако, по словам политика, правок может быть значительно больше.

"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 правок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 правок. Этот объем текста еще физически трудно свести, то ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит", - отметил Железняк.

Новости по теме: Рада поддержала за основу законопроект о функционировании банковской системы

Кроме этого, депутат предположил, что парламентарии могут добавить в проект закона еще 10 тысяч правок.

Напомним, в ночь на 31 марта народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.