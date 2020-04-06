В "антиколомойский" закон внесли рекордное количество поправок
Железняк предположил, что в законопроект могут внести еще 10 тысяч правок
Народные депутаты подали в так называемый "антиколомойский" законопроект примерно 6 тысяч правок к рассмотрению его во втором чтении. Об этом в Facebook сообщил нардеп из франкции "Голос", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Однако, по словам политика, правок может быть значительно больше.
"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 правок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 правок. Этот объем текста еще физически трудно свести, то ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит", - отметил Железняк.
Кроме этого, депутат предположил, что парламентарии могут добавить в проект закона еще 10 тысяч правок.
Напомним, в ночь на 31 марта народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.