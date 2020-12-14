В аннексированном Крыму продали винзавод "Массандра" за более 5,3 млрд рублей

Винзавод "Массандра" в Криму Фото из открытых источников

Компания-покупатель зарегистрирована в Санкт-Петербурге

Крымский винзавод "Массандра" продали за 5,327 млрд рублей, или 73 млн долларов, структурам банка "Россия". Об этом сообщает Крым.Реалии.

Согласно сообщению, 100% акций купила дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект". За винзавод заплатили 5 млрд 327 млн рублей. Другой участник аукциона ООО "Эстейт Групп" предложил за "Массандру" меньшую сумму - 5,3 млрд рублей.

Как отмечается, ООО "Южный проект" зарегистрировано в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО "Акционерный банк "Россия". Еще в декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

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Кроме этого, известно, что основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют "кассиром Путина".

После аннексии Крыма Министерство финансов США ввело санкции против Ковальчука. Сейчас банк "Россия" работает на полуострове и также находится под санкциями.

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Напомним, в ноябре так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" выставило на продажу винный завод "Массандра". Начальная стоимость лота составила 5,3 миллиарда рублей.

Позже МИД Украины выразило решительный протест в связи с запланированной "приватизацией" Государственного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество не принимать в ней участия и не сотрудничать с предприятием.