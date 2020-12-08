В 2021 году Украина будет возглавлять Бюджетный комитет Постоянного арбитражного суда

Постоянный Арбитражный суд МИД Украины

Председателя комитета выбирают ежегодно из 122 государств-членов Арбитражного суда

Посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова избрали на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Как отмечается, Постоянный арбитражный суд - старейшее учреждение в мире для мирного решения споров со штаб-квартирой в г. Гаага, Нидерланды. За прошлый год под его эгидой было рассмотрено около 200 межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров. Также суд предоставляет услуги по медиации, примирению и другими мирными средствами разрешения споров.

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Что касается бюджетного комитета, то он отвечает за финансовую политику и бюджетные аспекты работы суда. В его состав входят все 122 государства-члены арбитражного суда, а председателя избирают ежегодно.

Также в МИД пояснили, в обязанности председателя комитета входят, в частности, координация заседаний, проведение консультаций с государствами-членами, подготовка официальных документов во взаимодействии с бюро суда.

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Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины и руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном Евгений Енин заявил, что Украина планирует обращаться в Международный суд Организации Объединенных Наций относительно сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины", если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.