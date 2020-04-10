В 14 раз больше, чем у врача: Стало известно, как премии получило руководство НАПК

В эту сумму вошли оклад, надбавки за выслугу лет, интенсивность работы, премия за март, оплата за период командировки и оплата за период временной нетрудоспособности

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало зарплаты председателя и его заместителей за март. Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на документ НАПК.

В частности, глава НАПК Александр Новиков получил в марте 122 тыс. 516,58 грн (фактически получил 98 тыс. 625,85 грн). В эту сумму вошли оклад, надбавка за выслугу лет и за работу в условиях режимных ограничений.

Его заместитель Иван Пресняков получил 118 тыс. 732.97 грн (фактически получил 95 тыс. 580,05 грн). Помимо оклада и надбавок, ему выплатили премию.

Зарплата еще одного заместителя – Романа Сухоставця - составила 106 тыс. 57,61 грн (с учетом налогов и сборов 85 тыс. 793,37 грн).

В эту сумму вошли оклад, надбавки за выслугу лет, интенсивность работы, премия за март, оплата за период командировки и оплата за период временной нетрудоспособности.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов парламента перенаправить свои зарплаты на борьбу с коронавирусом.