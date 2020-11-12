Уйдет ли глава Минздрава в отставку: Степанов объяснил, почему одна из фракций в ВРУ "носится с подписями"

Подписание соглашения о сотрудничестве Украины с ВОЗ Facebook-страница Максима Степанова

Министр говорит, что он для отдельной политсилы является "неудобным"

Одна из фракций в ВРУ носится с подписями об отставке действующего главы Минздрава, поскольку он является для нее неудобным министром.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK во время включения заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Максим Степанов, отвечая на вопрос о вероятности своей отставки, отметил: "Относительно вопросов моей отставки, то у нас есть определенная фракция, которая уже полгода собирает подписи, все ходит, носится с подписями относительно моей отставки. Понятно, что я для них неудобный министр. Ну, это их личное дело. Я не шел на эту должность, чтобы нравиться этой политической силе".

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Напомним, в Министерстве здравоохранения считают, что сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине будет сохраняться до апреля.

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