Увеличение расходов на содержание органов власти в период кризиса недопустимо, - ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

Ермак подчеркнул, что сейчас в ОП самое низкое за последние 10 лет количество работников (419)

Считаю увеличение расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса - недопустимым. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и насущно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждую подозрительную трату – тщательно проверять", – сказал Ермак.

По словам руководителя ОП, он уже обратился в Министерство финансов и Государственное управление делами с просьбой найти решение для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

"В то же время я призываю чиновников и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", – добавил Ермак.

Кроме этого, чиновник подчеркнул, что сейчас в ОП самое низкое за последние 10 лет количество работников (419), однако, в случае невозможности уменьшить другие расходы президент готов пойти на 10-процентное сокращение штата работников.

Новости по теме: Теряем профессионалов: Министр Марченко объяснил увеличение расходов на чиновников

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета 2021 года увеличили в связи с диспропорциями в заработных платах.

Сейчас известно, что в Украине подняли стоимость обеспечения деятельности главы государства и Офиса президента в проекте государственного бюджета на 2021 год. В частности, расходы выросли почти на 40% и теперь будут стоить бюджету 1 млрд 269 тыс. грн.