Усиление сотрудничества Украины с Турцией повлияет на отношения нашей страны с РФ, – Петренко

Игорь Петренко Скриншот видео

Отношения Турции и РФ – непростые, отметил эксперт

Усиление сотрудничества Украины с Турцией повлияет на отношения нашей страны с Российской Федерацией, в том числе и в контексте Донбасса.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK заявил эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Гость программы заметил, что отношения Турции и РФ – двух мощных стран с мощным военным потенциалом, непростые. По его словам, эти страны участвуют в различных конфликтах и не всегда на одной стороне, но пытаются сохранять паритет сил, поскольку прямое столкновение между ними не выгодно никому.

"Я думаю, что в контексте усиления позиций с Турцией, теоретически, конечно, могут выиграть обе стороны, в том числе и Украина. Это в контексте и военного вооружения, которое мы можем производить, и также поставок необходимых материалов и ресурсов, которые нужны Украине", – отметил Игорь Петренко.

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Эксперт продолжил: "Но это может повлиять не только на отношения Турции и России, сколько Украины и РФ, в том числе и в контексте Донбасса, потому что мы понимаем позицию РФ, которая признает Украину как свою зону влияния. И любое усиление сотрудничества с другими странами, которые имеют конкурирующие позиции, а мы знаем, что отношения Британии и РФ тоже непростые, а соответственно, сложные, поэтому к этому нужно быть готовыми. Я надеюсь, что у нас есть понимание тех рисков, которые мы можем получить".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Поездка в Стамбул состоится 16 октября. В Офисе президента заявили о запланированной встрече главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщали, министр обороны Андрей Таран заявил, что во время визита президента Владимира Зеленского в Анкару Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение.