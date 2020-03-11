Усиление обороноспособности и защита людей в погонах: Зеленский назвал главные направления работы нового министра обороны

Глава государства отметил, что основу любой армии составляют люди

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди приоритетов работы нового министра обороны - усиление социальной защиты людей, обеспечение высокой обороноспособности и предоставление эффективного вооружения.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Министерстве обороны, которое транслировал телеканал ZIK.

"Что касается приоритетов работы нового министра, я начну, мне кажется с главного, это обеспечение высокой обороноспособности Украины.. Речь о достойном обеспечении наших военных современным и эффективным вооружением, повышения уровня подготовки, усиления социальной защиты людей в погонах. Наши военные отдают Родине силы, здоровье и жизнь, а значит они должны иметь мощный мотивационный пакет", - отметил он.

По мнению Зеленского, для того, чтобы Вооруженные силы становились крепче, нужна слаженная работа Министерства и руководителя ВСУ со всеми важными направлениями.

Новости по теме: В СНБО обсудили вопросы реинтеграции Донбасса и создание закона о теробороне

"В первую очередь, основу любой армии составляют именно люди. А потому все стратегии оборонного ведомства должны быть человекоцентричними", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, сегодня, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.

Новости по теме: Зеленский поручил Кабмину утвердить структуру плана обороны Украины

До этого Верховная Рада Украины 285 голосами проголосовала за назначение Андрея Тарана министром обороны Украины.