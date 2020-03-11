Усиление обороноспособности и защита людей в погонах: Зеленский назвал главные направления работы нового министра обороны
Глава государства отметил, что основу любой армии составляют люди
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди приоритетов работы нового министра обороны - усиление социальной защиты людей, обеспечение высокой обороноспособности и предоставление эффективного вооружения.
Об этом глава государства сказал во время выступления в Министерстве обороны, которое транслировал телеканал ZIK.
"Что касается приоритетов работы нового министра, я начну, мне кажется с главного, это обеспечение высокой обороноспособности Украины.. Речь о достойном обеспечении наших военных современным и эффективным вооружением, повышения уровня подготовки, усиления социальной защиты людей в погонах. Наши военные отдают Родине силы, здоровье и жизнь, а значит они должны иметь мощный мотивационный пакет", - отметил он.
По мнению Зеленского, для того, чтобы Вооруженные силы становились крепче, нужна слаженная работа Министерства и руководителя ВСУ со всеми важными направлениями.
"В первую очередь, основу любой армии составляют именно люди. А потому все стратегии оборонного ведомства должны быть человекоцентричними", - пояснил он.
Как сообщалось ранее, сегодня, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.
До этого Верховная Рада Украины 285 голосами проголосовала за назначение Андрея Тарана министром обороны Украины.