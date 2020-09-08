Усидит ли Саакашвили на двух стульях в Украине и Грузии? - прогноз политтехнолога

Борис Тизенгаузен. Фото prefiksblog.co.ua

Его не поймут ни здесь, ни там, если он будет на две страны, говорит Борис Тизенгаузен

У третьего президента Грузии и действующего председателя Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили есть амбиции и соответствующий опыт, чтобы возглавить украинское правительство, однако власти Украины к такому шагу не готовы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Эксперт, комментируя вероятность того, что бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили усидит на двух стульях – будет реформатором в Украине и премьер-министром в Грузии, – заявил, что это невозможно просто физически.

"Его не поймут ни здесь, ни там, если он будет на две страны, как говорится, ездить. Поэтому тут надо выбрать что-то одно. Я думаю, что если он займет премьерское кресло в Грузии, то он дальше там и останется, потому что руководитель Офиса простых решений – это несоизмеримая должность с премьер-министром в Грузии, тем более у Саакашвили есть хороший опыт, как стать президентом в Грузии, не в Украине. Я думаю, что у него все может получиться. В Грузии настроения уже меняются, и, в принципе, у него уже довольно ощутимая поддержка, у Саакашвили, я имею в виду", – сказал политтехнолог.

Борис Тизенгаузен отметил, что у Саакашвили есть амбиции и соответствующий опыт, чтобы возглавить украинское правительство, однако власть к такому шагу не готова: "Что же касается Украины, он же хотел быть премьер-министром, у него есть такие амбиции, и у него есть опыт для этого. Но те, кто пришел к власти, не готовы сделать его премьер-министром, потому что Саакашвили, если Кабмин не будет работать, он снесет этот Кабмин буквально на следующий день. Это человек-ураган, поэтому не готова наша страна и наши правители к тому, чтобы Саакашвили был премьером".

Напомним, бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на родину – в Грузию. Видео записано на грузинском языке и в Фейсбуке доступно только для грузинской аудитории.

Добавим, грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента страны, действующего председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры. Лидер партии "Единое национальное движение" считает, что Саакашвили должен встретиться со своим народом лицом к лицу.

В свою очередь, Саакашвили заявил, что он согласился стать премьер-министром Грузии после победы оппозиции на парламентских выборах.