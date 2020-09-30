"Уровень уличных "гопников": Качура рассказал, как Фокину хамили нардепы, моложе его на 60 лет

Парламентарий заявил о многочисленных нарушениях регламента во время заседания комитета

Народные депутаты, которые на 60 лет моложе Витольда Фокина, позволяли себе ему хамить, рассказывать, как нужно жить, спрашивали, сколько раз он был на Донбассе и тому подобное.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Гость студии отметил, что большой ошибкой во время вчерашнего заседания Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, на котором заслушали отчет заместителя председателя делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина, было то, что нардепу Лозинскому дали возможность управлять как первому заместителю председателя комитета.

"Была масса нарушений регламента, и господин Лозинский уже дошел до того, что он опустился до уровня, когда начал Фокину задавать вопрос - чей Крым и так дальше. Знаете, это уже до какого-то уровня уличного гопника, мне кажется, опустился господин Лозинский", - заявил Александр Качура.

Парламентарий продолжил: "У нас вчера заседало 16 народных депутатов. После того, когда внесли на рассмотрение постановление, которого не было в повестке дня, я заявил, что мы в этом фарсе не будем принимать участия, и мы вместе с Плачковой, вместе с Ивановым покидаем это заседание и не будем в нем принимать участие. Для того, чтобы был кворум, нужно 14 депутатов. Осталось 13, то есть они могли 9, 10, втроем могли, наверное, проголосовать это постановление - результат один и тот же. Это решение нелегитимно. Более того, секретаря нашего комитета Исаенка, у него в тот момент были какие-то, я так понимаю, задачи. Лозинский затянул на несколько часов это обсуждение, и его в тот момент не было в стенах, поэтому не было и секретаря. Никто не вел протокол".

Гость студии отметил, что он и другие народные депутаты обратятся к Регламентного комитета, чтобы дать правовую оценку тем событиям, которые происходили накануне на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Александр Качура добавил, что его удивило то, что во время заседания комитета народные депутаты, которые на 60 лет моложе Витольда Фокина. Позволяли себе ему хамить, рассказывать. Как нужно жить, спрашивали, сколько раз он был на Донбассе и тому подобное.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал отчет заместителя председателя делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина. Как отмечает народный депутат Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), после прямых оскорблений в его адрес депутаты проголосовали за резолюцию по "недопущению предательства национальных интересов Украины".

30 сентября стало известно, что народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отставки Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Того же дня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.