Уровень преступности по всем статьям снизился на 30% во время карантина, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

В то же время, по его словам, активизировались мошенники

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о значительном снижении уровня преступности на 30% во время карантина, вызванного коронавирусом.

Об этом он сказал в эфире программы "Главная тема" на канале "Украина".

Министр пояснил, что при этом заметно активизировались мошенники.

В частности, он рассказал о том, как недавно распространялись фейки про то, что якобы какая-то фирма должна была ходить по квартирам и дезинфицировать помещение.

"Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления – не системные", - добавил Аваков.

По его мнению, сейчас самым большим преступлением в стране является нарушение режима карантина, ведь люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих.

"Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", - отметил Аваков.

Ранее министр внутренних дел Аваков рассказал, при каких условиях украинцев будут наказывать за выход на улицу.

Также Аваков утверждал, что полиция будет принудительно отправлять зараженных COVID-19 в больницы.