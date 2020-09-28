"Управленческая форма не работает": В монобольшинстве заговорили о перезагрузке

народный депутат Украины, фракция "Слуга народа" Александр Качура 112.ua

По словам Качуры, "Слуге народа" необходимы заместители председателя фракции, которые пользуются уважением депутатов

Управленческая форма, которая есть на сегодня в парламентской фракции "Слуги народа" уже не работает, а значит нуждается в перезагрузке. Такое мнение высказал нардеп СН Александр Качура, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что нужно бороться не с последствиями этих проблем (разногласиями и конфликтами между депутатами и областными штабами в партии – ред.), а с причинами. Потому что нужно ходить не к депутатской группе "Довира" за поддержкой и голосами, а нужно ходить к своим депутатам и у них получать доверие.

Та управленческая форма, которая есть на сегодня в нашей фракции - она уже не работает. Если так дальше пойдет - это означает, что у нас фракция просто не будет голосовать за необходимые решения и принимать необходимые законопроекты", - сказал Качура.

По его словам, "Слуге народа" необходимы заместители председателя фракции, которые пользуются уважением депутатов, которыми они руководят. Вместе с тем он считает, что нужна налаженная коммуникация и позиция каждого народного депутата по тому или иному законопроекту.

Выполнив эти требования, избиратели вновь увидят на табло Рады 226, 230, 240 и даже 250 голосов от одной депутатской фракции "Слуга народа".

Напомним, недавно народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что покидает политсилу и добавил, что шел на выборы президента с Владимиром Зеленским с целью изменить политическую систему в Украине. Галушко также отметил, что все обещания о борьбе с коррупцией и элитами на местах - просто слова.