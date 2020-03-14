Умрут все пенсионеры: Емец объяснил свое заявление о последствиях коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец УНИАН

Министр утверждает, что таким образом хотел выразить мнение, что пожилые люди наиболее уязвимы к инфицированию коронавирусом

Глава Минздрава Украины Илья Емец во время заседания комитета ВР по вопросам охраны здоровья заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса, потому что детей он не коснется - теперь он решил объяснить, почему так сказал.

Соответствующее уточнение относительно заявления появилось на сайте министерства.

Так, Емец утверждает, что имел в виду то, что пожилые люди имеют почти самый высокий риск заражения и летальных последствий.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей преклонного возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, они имеют самый высокий риск заражения и дальнейших летальных последствий. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", - отметил он.

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Министр здравоохранения призвал всех граждан в этот период быть особенно сознательными по отношению к пожилым родителям, которые требуют внимания и заботы.

"Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" будет продолжать работать в привычном режиме и доставлять денежные выплаты пенсионерам, несмотря на карантин в Украине из-за коронавируса.

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Также президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, связанную с паникой людей из-за распространения коронавируса COVID-2019 в Украине.