Уменьшение количества нардепов: Разумков рассказал, есть ли в Раде поддержка соответствующего законопроекта

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Законопроект будут выносить на голосование тогда, когда будет очевидна поддержка 300 нардепов

Для принятия законопроекта о сокращении народных депутатов во втором чтении необходимо 300 голосов. Однако далеко не все парламентарии поддерживают такую инициативу.

Об этом во время брифинга в кулуарах ВРУ, который транслировал телеканал ZIK, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков отметил, что лично он поддерживает сокращение количества нардепов до 300. При чем он поддерживает эту идею последовательно и считает, что уменьшение парламентариев не повлияет кардинально на работу Верховной Рады.

Вместе с тем спикер парламента добавил, что далеко не все народные депутаты поддерживают такой законопроект.

"Этот законопроект прошел предварительное одобрение. Тогда было необходимо 226 голосов, сейчас необходимо 300. Далеко не все народные депутаты разделяют эту позицию, поэтому я считаю, что его надо будет вносить в зал, когда мы будем видеть поддержку 300 голосов. Когда это произойдет – посмотрим, надо проводить дополнительные консультации с представителями различных депутатских фракций и групп", – отметил Разумков и добавил, что в настоящее время от депутатов не поступали предложения по рассмотрению законопроекта о сокращении нардепов на следующей пленарной неделе.

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Напомним, ранее в офисе президента сообщили, что уменьшение количества народных депутатов Украины до 300 человек связано с реформой децентрализации и необходимостью увеличения профессиональности парламента.