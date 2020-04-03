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Уманский распространяет заявления обиженного мальчика, которого заставили уйти, - Гетманцев

Данил Гетманцев. Фото из открытых источников

Он не справился с тем заданием, которое ставило перед ним государство

Экс-министр финансов Игорь Уманский на сегодня распространяет заявления обиженного мальчика, которого попросили уйти.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK  во время включения заявил народный депутат (фракция "Слуга народа"), председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Нардеп отметил, что не увлекается екс-министром финансов Украины Игорем  Уманским, который пробыл в составе Кабмина аж 25 дней.  

"К счастью, он ушел от нас, не натворив бед. Те его заявления, которые он на сегодня распространяет, – заявления обиженного мальчика, которого попросили уйти, который, на самом деле, не справился с тем заданием, которое ставило перед ними государство", – отметил Даниил Гетманцев.

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Напомним, 30 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

В тот день народные депутаты поддержали назначение новых министров здравоохранения и финансов.

Также в эфире телеканала ZIK бывший министр финансов Украины Игорь Уманский объяснил причину своей отставки.

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