Уманский показал свою профнепригодность в должности министра финансов, - эксперт

Игорь Уманский из открытых источников

Политтехнолог Петр Охотин считает, что министр финансов Украины Игорь Уманский, уходя в отставку, показывает свою слабость на этой должности. Об этом эксперт написал в Facebook, отметив, что первым "сбежать с корабля" попытался министр здравоохранения Илья Емец.

"Этот Кабмин был консенсусным – в нем должны быть учтены интересы основных финансово-промышленных групп. Бороться с пандемией у него в планах не было. Первым пытался сбежать с корабля министр здравоохранения Емец. В условиях пандемии. Теперь на выход отправят Игоря Уманского, министра финансов. По моему мнению, все, кто сейчас убегает из Кабмина, показывают слабость", – высказался Охотин.

По мнению эксперта, к примерам непрофессионализма Уманского входит подготовка проекта Госбюджета, где планировалось сократить расходы на украинскую культуру, спорт и аэропорт "Днепр".

"Помните проект госбюджета, где планировалось просто сократить расходы на украинскую культуру, спорт и аеророрт "Днепр"? По моей информации, его готовил Уманский. Так же проще – просто взять и изменить в табличке цифры. А что? В то же время, мы понимаем, что сокращение денег на культуру – это капитуляция перед Россией. А остановка строительства аэропорта в Днепре – это уменьшение внутренней мобильности населения, упадок целого региона", – добавил политтехнолог.

"Про Уманского пишут, якобы он имеет опыт борьбы с кризисом. Мол, уже был и.о. министра финансов в 2009-2010 годах. Мы прекрасно помним тот период. Сказать, что управление было очень успешным нельзя. Про Уманского говорят как о человеке, который предлагал дефолт", – подчеркнул Охотин.

Кроме того, ходят слухи, что Игорь Уманский якобы протестует против того, что Владимир Зеленский оставил глав ГНС и ГТС.

"Понятно, что Сергей Верланов и Макс Нефедов находятся на очень важных должностях. И атака со стороны министра финансов на них является логичной. Однако основной вопрос: кого он предлагает на замену, и нет ли там своего интереса?", - резюмировал политтехнолог Петр Охотин.

Напомним, ранее народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Как известно, в воскресенье, 29 марта, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №3273 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения. Инициаторами законопроекта стали народные депутаты из фракции "ГОЛОС".