Улыбался Зеленскому, получал орден от Януковича: Выдвиженец "слуг" в Днепре внезапно заговорил о совести

Фото из открытых источников

Действующий депутат облсовета от партии Порошенко Сергей Рыженко, которого партия Зеленского выдвинула в мэры Днепра, на съезде "Слуг народа" заявил о том что "имеет совесть, верит в Бога и нашу победу". Говоря такое прямо перед президентом, он слегка покривил душой. Об этом пишет издание "Днепровская панорама".

Как известно, еще весной в больнице имени Мечникова, которой Рыженко руководит уже почти 10 лет, СБУ задержала на взятке начальницу Центра радиационной безопасности Фаину Куликову. Вскоре суд вынес ей приговор. Однако сам главврач Рыженко отказался увольнять взяточницу из больницы, а также избегал комментариев для СМИ по поводу этого скандального инцидента.

Сами сотрудники больницы имени Мечникова были возмущены тем, что в медучреждении откровенно покрывают взяточницу: не желая увольнять ее, руководитель поощряет коррупцию в больнице и деморализует коллектив. При этом кандидат от "слуг" Рыженко публично заявляет о наличии "совести".

Кроме того, в своем выступлении перед "слугами" Рыженко призвал сделать "лицо власти более человечным", а также критиковал "самовосхваление" власть имущих.

Фото из открытых источников

Аналитики напоминают: сам Рыженко на протяжении многих лет уже был областным депутатом, и всякий раз — от провластных политических сил — "Партии регионов" и партии Порошенко.

Он регулярно встречался и делал совместные фото с беглым диктатором Януковичем, экс-президентом Порошенко, а также действующим главой государства Зеленским. Кроме того – позировал вместе с "авторитетным" бизнесменом из Днепра Петровским ("Нариком") и его приближенными. А посетители главного корпуса больницы, которую возглавляет Рыженко, могут полюбоваться огромной картиной с изображением… самого Рыженко.

Фото из открытых источников

По данным опросов, жители Днепра полностью разочарованы кандидатом, которого партия Зеленского предложила городу. Обозреватели отмечают: красивая идея "новых лиц", с которой Зе-команда пришла во власть, полностью рухнула. Сейчас под брендом "слуг народа" во власть пытаются прорваться коррупционеры или их самовлюбленные пособники из старой системы, подобные Рыженко.