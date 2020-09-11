"Улица" начинает управлять страной, – Татьяна Плачкова

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Народный депутат призвала власть не воспринимать это слишком легко

"Улица" начинает управлять страной, в обществе наблюдается накал радикализированных элементов, однако действующая украинская власть в этом вопросе абсолютно бездействует.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Народный депутат, обращаясь к представителю монобольшинства, предостерегла, что в стране наблюдается накал.

"Есть определенный накал в обществе - это не связано с нашей партией или вашей, а действительно, радикализированных элементов, которые определенным образом сейчас объединяются и пытаются расколоть. В принципе, есть у нас этот накал в обществе, и я его прочувствовала на себе. По мне, например, президент не отреагировал и по нападению на автобус (с активистами организации "Патриоты - За жизнь". - Ред.) тоже не отреагировал, хотя на Шабунина отреагировал. Мне бы хотелось как народному депутату, который ничем не провинил перед президентом, тоже какую-нибудь реакцию, кроме как Венедиктова сказала - "візьмемо до уваги"... По поводу этих персонажей - не воспринимайте это так легко, потому что реально, если вы не видите, улица начинает управлять страной. И, к сожалению, мы видим это не только по заявлению Луценко и Турчинова. Мы видим, как происходило, давайте начнем с Сивохо, как это происходило со Стерненко, мы видим, как это происходит каждый день на улицах нашей страны, и здесь власть абсолютно бездействует", – предостерегла Татьяна Плачкова.

Как сообщалось, ранее член Комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат возмущена серией недавних нападений радикалов в Украине.

"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями целой серии нападений экстремистов из крайне правых группировок на политиков, активистов, мигрантов и беженцев в Украине. В прошлом месяце член украинского парламента Олег Волошин подвергся нападению группы радикалов в центре Киева. Это только один из примеров продолжающегося насилия со стороны ультраправых в стране", - отметила она.

Добавим, что 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по нему был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежала главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

Кроме того, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Нацкорпуса" напали на съемочную группу, а также на приглашенных гостей – Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова.