"Укрзализныця" из-за плохого менеджмента вскоре будет вынуждена перейти на двухдневную рабочую неделю, – нардеп от "Слуги народа"

В последнее время из Мининфраструктуры поступают только неутешительные новости, там отсутствует движение вперед, а глава ведомства Владислав Криклий не выполняет свои обещания. Из-за плохого менеджмента вскоре "Укрзализныця" будет вынуждена перейти на двухдневную рабочую неделю. Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Скичко.

Народный депутат прокомментировал информацию относительно того, что "слуги народа" начали сбор подписей за отставку министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Александр Скичко отметил, что в последнее время новости из Министерства инфраструктуры – совершенно неутешительные.

"Нам обещали реформу Укртрансбезопасности, потому что сейчас идет как раз период зерновых, и то большое строительство, которое сейчас строится, может быть уничтожено, если эффективно не бороться с перегрузками", – сказал нардеп.

"Второе – это переход на четырехдневную рабочую неделю в "Укрзализныце". И вообще, если поднимать вопрос "Укрзализныци", то там проблем настолько много, что не хватит, наверное, и нескольких дней эфира, чтобы рассказать. Прежде всего я говорю не о коррупции, а об эффективности. Потому что "Укрзализныця" сегодня теряет рынок, теряет товары. Если так будет продолжаться и дальше, то я думаю, что "Укрзализныця" должна переходить не на четырехдневную, а на двухдневную рабочую неделю", - добавил нардеп.

Также Скичко напомнил, что аэропорт "Жуляны" заявил о критической ситуации с финансированием, что грозит увольнением половины сотрудников или же и вовсе банкротством. Нардеп говорит, что 22 млн грн - это не такие большие средства для Мининфраструктуры, поэтому допустить потерю высококвалифицированных кадров нельзя.

Парламентарий отметил, что он есть среди тех, кто поставил свою подпись за отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, поскольку считает, что глава ведомства не выполнил свои обещания, кроме того, отсутствует движение вперед, которое должно быть.

Ранее мы подробно писали о сложной ситуации в "Укрзализныце". Проблем хватает не только с инфраструктурой (не хватает тяги, изношенность составов и колеи), но даже и медициной. Новый исполняющий обязанности главы Центра охраны здоровья Наталья Белинская прямо заявила, что с 1 января 2021 года в составе АТ "УЗ" не будет железнодорожных больниц. Предприятие не предусмотрело их финансирования и планирует передать 8 больниц на железнодорожном транспорте в частные руки.

Кроме этого, Белинская хочет внедрить тендерные торги на площадке Prozorro для выбора компаний, которые будут страховать железнодорожников. При этом сама Белинская ранее руководила страховой компанией, и эксперты видят в этом конфликт интересов и коррупционные риски.

Белинская считает существование клинических центров "Укрзализныци" неэффективным. Она не скрывает своих планов передать услуги по медобслуживанию железнодорожников на аутсорс, а специализированные больницы – в управление инвесторам. Хотя при этом игнорируются интересы медиков, сотни из которых могут остаться без работы.

Ожидается, что после прекращения финансирования больниц последует их продажа по дешевке, а Белинской выпадает удачный шанс увеличить свое благосостояние. Особенно когда речь идёт о больницах на железнодорожном транспорте, которые сейчас находятся на лучших участках в центрах Киева, Львова, Днепра и Одессы.