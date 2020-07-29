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Укрупнение районов имеет под собой глубокий смысл – чтобы цифры проигрыша "Слуги народа" на выборах были меньше, – эксперт

Юрий Дудкин, военный историк, журналист. Фото warfiles.ru

Рейтинг власти падает, электорат "Слуги народа" перетекает в "Оппозиционную платформу – За жизнь"

Уменьшение регионов имеет под собой глубокий смысл. Это делается для того, чтобы в случае проигрыша на выборах "Слуги народа", цифры проигрыша были меньше.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале  ZIK заявил политический и военный эксперт Юрий Дудкин.

Эксперт заявил, что нынешняя власть специально и сознательно скрывает информацию о количестве новых районов, которые  будут сформированы на прифронтовых, контролируемых Украиной территориях.    

"Власть это скрывает намеренно. И я знаю почему. Я знаю, что это слияние и уменьшение регионов – это тоже имеет под собой глубокий смысл. Это делается для того, чтобы в случае проигрыша на выборах "Слуги народа", цифры проигрыша были меньше. Не такие привлекательные", – заявил Юрий Дудкин и добавил, что такая технология будет использоваться на всей территории Украины.

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По словам эксперта, власть таким образом страхуется, ведь уже сегодня ее рейтинг падает.

"Падение рейтинга "Слуги народа" – картина такая пушистая, мягкая. Идет обвал рейтинга. Более того, этот обвал сопровождается колоссальными социальными потрясениями", – отметил он. 

В то же Время Юрий Дудкин обратил внимание на то, что электорат "Слуги народа" перетекает к "Оппозиционной платформе – За жизнь".

"И там сейчас разрыв очень маленький. Я думаю, что до октября, до выборов, они будут идти ноздря в ноздрю", – прокомментировал политический эксперт.

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Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников. 

Согласно принятому постановлению, местные выборы 25 октября не состоятся в оккупированном Россией Крыму и не подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.

Также Кабмин и Центральная избирательная комиссия должны разработать мероприятия и рекомендации, направленные на предотвращение распространения COVID-19, во время выборов 25 октября.

Добавим, что 12 июня Кабмин утвердил проект админреформы по укрупнению районов и территориальных общин. Согласно этому проекту, из 490 районов в Украине должно остаться 129.

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