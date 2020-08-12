"Укроборонпром" переименуют и полностью сменят руководство, - Уруский

Олег Уруский Фото из открытых источников

По его словам, название "Укроборонпром" в Украине стало токсичным

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что руководство и менеджмент госконцерна "Укроборонпром" заменят, а предприятие переименуют, передает "Укринформ".

"Концерн подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент также будет изменен. Насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Дальше будет замена и всей команды, которая работала там последний год", - рассказал он.

Название госконцерна, по словам Уруского, стало в Украине "токсичным" - его тоже собираются изменить. "Укроборонпром" должен превратиться в руководящую компанию с другими функциями и минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов.

Вице-премьер также рассказал о планах создать ракетно-космический центр Южный, в который войдут предприятия Государственного космического агентства, и аэрокосмическую холдинговую компанию, к которой присоединятся Госкосмическое агентство и авиационные предприятия.

Ранее сообщалось, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус может уйти с должности.