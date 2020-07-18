"Укргазбанк" назначил временного руководителя вместо Кирилла Шевченко

И.о. главы правления "Укргазбанка" Андрей Кравец Фото из открытых источников

Обязанности председателя правления будет исполнять Андрей Кравец

Наблюдательный совет "Укргазбанка" положил временное исполнение обязанностей председателя правления банка на члена правления Андрея Кравца. Такое решение было принято 17 июля в связи с прекращением полномочий председателя правления Кирилла Шевченко. Об этом говорится в сообщении "Укргазбанка" в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Как отмечается, новоназначенный Андрей Кравец в течении последних 5 лет, с апреля 2015 года, занимал должности члена правления, первого заместителя председателя правления. В 2006-2007 и 2009-2011 годах он был заместителем министра финансов, в 2003-2006 годах - директором департамента внешнеэкономического сотрудничества НБУ.

Кроме этого, он владеет долей в размере 0,000130 процентов в уставном капитале банка.

Тогда как его предшественник Кирилл Шевченко не имеет такой доли. Отметим, на посту председателя правления "Укргазбанка" он 5 лет 1 месяц.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины. За соответствующее решение проголосовали 332 народных избранника.

К слову, перед этим, 1 июля, глава Нацбанка Украины Яков Смолий подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".