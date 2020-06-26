"Украл - садись": Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский Фото с открытых источников

Балонь стал первым топ-чиновником Зеленского, пойманным на коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства заявил, что узнал о возможной коррупции назначенного им чиновника несколько дней назад от СБУ, однако закон один для всех, и нарушитель должен понести наказание.

"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию относительно того, что в окружении председателя областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным. Нет "наши – не наши". Украл – садись"", – отметил Глава государства во время общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонской области.

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