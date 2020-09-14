Украину втягивают в конфликт, – Илья Кива о полетах американских бомбардировщиков

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Наше государство становится заложником игр, предостерег парламентарий

Полеты бомбардировщиков США в воздушном пространстве Украины – это еще одно свидетельство внешнего управления нашим государством.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива.

Парламентарий, комментируя учения "Поинт Блэнк 20-4", заявил, что Украина стала заложницей игр двух государств.

"Самое страшное, что мы уже много лет находимся, действительно, затравкой перед обедом больших двух мегагигантов, которыми являются и Россия, и США. Сегодня нами, как красной тряпкой, машут, не взирая ни на что. Ведь в действительности использование нашего воздушного пространства в целях возможной атаки на третье государство - это же как раз и есть показатель нашего суверенитета. Ребята, это же не наша история, это же не наш конфликт, это же не наше противостояние. Нас сюда втягивают, им нужен коридор, воздушный коридор для подходов к российской границе для атаки на их объекты. Но мы должны для себя четко понимать, что мы становимся заложниками этой бравады и этих игр", – заявил Илья Кива.

Парламентарий предостерег: "Прилетели американские ядерные бомбардировщики, которые используют наше воздушное пространство для своих стратегических вопросов. Так вот, послушайте, когда они улетят, смерть останется у нас".

Илья Кива отметил, что полеты американских бомбардировщиков в воздушном пространстве Украины – это еще одно свидетельство внешнего управления нашим государством.

"Американские биологические лаборатории, контроль над воздушным пространством, на сегодняшний день директивы Госдепа и посольства США в отношении назначений тех или иных людей... И куда не копни, в нашей жизни везде Америка", – заявил гость студии.

Читайте также: "Учения "Поинт Блэнк 20-4": как истребители НАТО учились сбивать российские бомбардировщики".

Как сообщали ранее, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и народный депутат Ренат Кузьмин обратились к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко с требованием начать уголовное расследование по факту заражения четырех сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института им. И. И. Мечникова (г. Одесса) вирусом COVID-19, образцы которого они исследовали.