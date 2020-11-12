Украину могли бы объявить кандидатом на вступление в ЕС в 2027 году, - посол Литвы

Фото из открытых источников

По словам дипломаты, поддержка Украины Литвой-это аксиома

Во время председательства Литвы в Совете Европейского Союза в 2027 году Брюссель уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС. Об этом заявил посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас в интервью Интерфакс-Украина.

"Основная цель инициативы экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027" - помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в ходе реформ и одновременно обеспечить прозрачное использование инвестиций, содействовать более быстрому росту ее экономики. Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС", - рассказал Сарапинас.

Также он отметил, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.

"Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС - всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины", - отметил литовский посол.

Кроме этого, дипломат отметил, что в середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине.

"Перед Украиной стоит сложная задача: одновременно решать проблемы с оккупацией Крыма и части Восточной Украины и выполнять структурные реформы. Кроме того, как и другим странам, вам необходимо бороться с пандемией COVID-19. Несмотря на эти вызовы, Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ", - заявил Сарапинас и подчеркнул, что Литва последовательно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС в Брюсселе убеждал руководство Европейского Союза, что Украина является будущим членом ЕС.