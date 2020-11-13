Украинское руководство так бегает вокруг Байдена, потому что с коррупцией оно не боролось и не хочет бороться, - эксперт

Тарас Загородний. Фото Синица Александр / УНИАН

Западным партнерам выгодно держать у власти Украины коррупционеров, потому что они выполняют указания и позволяют многим странам становиться богаче

Власти Украины побежали поздравлять Джо Байдена с победой на выборах США потому что с коррупцией они как не боролись, так и не хотят бороться.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Отвечая на вопрос ведущей, не поспешила ли украинская власть поздравить с победой на выборах президента США Джо Байдена, несмотря на то, что окончательные результаты выборов будут известны аж в январе, Тарас Загородний отметил, что украинские чиновники "побежали" за лидерами других государств, но есть и еще одна причина такого поведения:

"Они побежали, и мы побежали. Такая реакция нашего руководства, и мы должны понимать, почему в большинстве случаев наш украинский политикум так бегает. Почему? Потому что с коррупцией он как не боролся, так и не хочет бороться. А кто сказал, что наши зарубежные партнеры хотят бороться с коррупцией? Их и так все устраивает – они грабят страну, а деньги переводят за границу", – отметил политтехнолог.

По словам Тараса Загороднего, многие нынешние и экс-чиновники видят в Украине лишь место для разграбления. Более того, они этого даже не скрывают.

"Поэтому, в принципе, всю эту коррупцию во власти держат, потому что им интересно, эти люди выполняют указания и позволяют многим странам становиться богаче. Вот собственно и весь секрет, почему они так хотят поздравить президента Соединенных Штатов Америки", – прокомментировал эксперт.

Как сообщали, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил "демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США.

По словам Зеленского, дружба между Украиной и США становится крепче. "Приветствую Джо Байдена, Камалу Харрис. Украина оптимистично смотрит на будущее стратегического партнерства с США. Украина и Соединенные Штаты Америки всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!" - говорится в сообщении.

Напомним, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценок объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.

В то же время действующий президент США Дональд Трамп также отреагировал на заявления о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он заявил, что выборы еще не закончены, а его штаб будет оспаривать результаты.