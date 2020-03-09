Украинский прокурор, который не прошел аттестацию, останется в следственной группе по MH17

Судебный комплекс "Схипхол" Укринформ

Он в свое время отказался проходить переаттестацию

В международной следовательской группе по расследованию катастрофы MH17 остается прокурор Украины, который не имеет соответствующего статуса после переаттестации, передает "Европейская правда" со ссылкой на заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Сообщается, что соответствующее заявление было сделано заместителем генпрокурора в судебном комплексе Схипхола, где проходят первые слушания по делу о сбитом малазийском Боинге.

Мамедов подтвердил, что определенные изменения произошли, но заверил, что они не повлияют на сотрудничество Украины с международной следственной группой.

"Из прокуроров, осуществляющие процессуальный надзор в национальном судопроизводстве лишь один прокурор был "в теме" и имел достаточные знания, и он остался в международной следственной группе. Но он сейчас работает там в качестве государственного служащего, как заместитель начальника отдела", - сказал он.

Отмечается, что Мамедов не уточнил фамилию этого прокурора. Впрочем, исходя из описания, вероятно, речь идет об Олеге Пересаде.

Заместитель генпрокурора также подчеркнул, что речь не идет о провале тестирования этим прокурором. "Корректно будет говорить, что он не изъявил желания участвовать в конкурсе", - заявил Мамедов.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитии пассажирского самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в судебном комплексе "Схипхол".

Ранее судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в делу о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть только один обвиняемый, которого будут представлять два адвоката. Им оказался подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов, которого защищают в суде адвокаты Сабина тэн Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.