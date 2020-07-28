Украинские политики ездят "на поклон" к президентам США и продают Украину, – Савченко

Надежда Савченко Скриншот видео

Надежда Савченко выступает за то, чтобы ограничивать украинских политиков в поездках за границу

Украинские политики ездят "на поклон" к каждому из президентов США, чтобы продавать Украину.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Надежда Савченко считает, что украинских политиков нужно ограничивать в поездках за границу, особенно частных, но разрешать выезды за границу в составе официальных делегаций для того, чтобы представлять государство Украина.

"Но мы видим – политики ездят как на поклон к каждому президенту США, как только его выбирают и меняют... Они продают Украину и этим "свидетельствуют уважение" американским президентам, я могу с этим согласиться", – сказала Надежда Савченко.

Гостья студии добавила, что украинские политики постоянно ездят за границу в страны по всему миру, где имеют свою собственность. Паспорта у них никто не забирает, даже когда они нарушают действующее законодательство относительно пересечения государственной границы, подчеркнула Надежда Савченко.

"Как Саакашвили нарушал в свое время, мы видели, как был прорыв с польской стороны, то есть нарушение границы. А с ним вместе – группа политиков. Так и Порошенко – инкогнито. Этого было бы вполне достаточно для простого смертного человека, чтобы его лишить права выезда за границу. Но их (политиков, чиновников. – Ред.) не лишают. Мне трудно сказать, но в Украине это, к сожалению, пока что так действует", – констатировала Надежда Савченко.

Как сообщалось ранее, пятый президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.