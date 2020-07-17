Украинские миротворцы примут участие в операции в Боснии, - СМИ
Решение вступило в силу 14 июля
В Европейском Союзе одобрили участие украинских военных в миротворческой миссии ЕС в Боснии и Герцеговине. Об этом пишет боснийское издание Dnevni avaz.
Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС одобрил решение об участии украинских миротворцев в миссии Евросоюза EUFOR в балканской стране.
Отмечается, что решение вступило в силу 14 июля.
Отметим, Европейский Союз начал операцию в Боснии в рамках миссии EUFOR Althea для надзора за военным выполнением Дейтонского соглашения 2 декабря 2004 года. Это произошло вследствие решения НАТО передать собственную миротворческую миссию, которая поддерживала безопасность в регионе с момента окончания войны в 1995 году.
Всего 20 стран принимают участие в миротворческой миссии.
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на неподконтрольные территории Донбасса.