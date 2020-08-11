Украинские банки снизили депозитные и кредитные ставки для населения

Фото из открытых источников

Процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых

В июле 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых. Это на 1,1 п. п. ниже, чем в июне (10,8%). Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июль снизились с 1,7% до 1,5%.

В июле 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 5,2% до 4,4% годовых, а по валютным - с 1,8% до 1,3% годовых.

Депозитный портфель банков в июле вырос на 3,6% до 1226 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 2,4% до 633 млрд грн, предприятий вырос на 5,4% до 569 млрд грн.

Новости по теме: Кабмин утвердил стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

В то же время процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. Это на 0,7 п. п. ниже, чем в июне (36,3%).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,3 п. п. до 6,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июле снизилась с 10,0% до 9,3% годовых, по валютным выросли с 5,1% до 5,4%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 2,1% до 1013 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 1,3% до 214 млрд грн, предприятий - вырос на 2,3% до 792 млрд грн.

Ранее исполняющая обязанности главы правления НБУ Екатерина Рожкова заявила, что "не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки".